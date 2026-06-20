Activan vigilancia durante tres días por presencia de onda tropical No. 14

Este sábado 20 de junio se activó un aviso de vigilancia por aguaceros con tormentas y ráfagas de viento.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia debido al ingreso de la onda tropical número 14 al territorio nacional.

De acuerdo con los informes técnicos del centro meteorológico, este fenómeno ha interactuado directamente con la geografía local tras disiparse dos ondas previas antes de tocar tierra.

Actualmente, las condiciones climáticas muestran una fuerte inestabilidad en las regiones este y central del país, generando tormentas de consideración que se desplazan de manera rápida hacia el occidente de Panamá, por lo que se prevé que los eventos lluviosos continúen durante las próximas horas.

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Las autoridades del Imhpa detallaron que las precipitaciones y los aguaceros se intensificarán debido al efecto del calentamiento diurno, afectando de manera directa a gran parte del istmo panameño, con especial incidencia en la vertiente del Pacífico.

El aviso de vigilancia se mantendrá vigente hasta el próximo 23 de junio, advirtiendo sobre la ocurrencia de lluvias puntualmente fuertes acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica en diversos sectores.

Si bien las proyecciones meteorológicas apuntan a que la onda tropical podría disiparse progresivamente, la presencia de remanentes mantendrá el clima inestable a nivel nacional, estimándose los mayores acumulados de agua en las provincias de Darién y Chiriquí.

Información de Meredith Serracín

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