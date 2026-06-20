Clima en Panamá: Ambiente estable en la mañana dará paso a lluvias en horas de la tarde

Las condiciones meteorológicas para este sábado prevén un ambiente estable durante la mañana en gran parte del país, aunque se espera el desarrollo de aguaceros con tormentas eléctricas en varias provincias de la vertiente del Pacífico durante las horas de la tarde, de acuerdo con el informe emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

En la vertiente del Pacífico, el día iniciará con cielos entre despejados y parcialmente nublados. Sin embargo, persistirá la probabilidad de lluvias aisladas sobre el sur de Los Santos, Panamá Este y sectores cercanos al golfo de Panamá. El aumento de la insolación favorecerá el ascenso de las temperaturas y el calentamiento diurno.

A partir del mediodía, el desarrollo de nubosidad vertical dará lugar a aguaceros acompañados de descargas eléctricas de intensidad moderada a fuerte sobre Veraguas, Chiriquí, la península de Azuero y Panamá Este. En el resto de las provincias del Pacífico, las precipitaciones serán más localizadas y de corta duración. Durante la noche, la actividad convectiva tenderá a disiparse, retornando condiciones mayormente secas y con poca nubosidad.

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Mientras tanto, en la vertiente del Caribe predominará un patrón atmosférico relativamente estable, con amplios periodos de cielo despejado a parcialmente nublado. No obstante, el aporte de humedad y los efectos locales favorecerán la ocurrencia de chubascos aislados en sectores de Colón y la comarca Guna Yala.

Durante la tarde también podrían registrarse precipitaciones débiles y pasajeras en el norte de Veraguas y áreas montañosas de la comarca Ngäbe-Buglé. Para la noche, se espera una disminución de la nubosidad y un ambiente tranquilo, sin fenómenos meteorológicos de relevancia.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 24 °C y 34 °C en horas diurnas, con los valores más elevados en zonas urbanas y áreas de menor altitud. La combinación de calor y humedad provocará sensaciones térmicas superiores a la temperatura ambiente, especialmente durante las primeras horas de la tarde.

Los vientos se mantendrán variables en todo el territorio nacional, con velocidades entre 5 y 25 kilómetros por hora y periodos ocasionales de calma. Esta circulación favorecerá el transporte de humedad y la formación de nubosidad, principalmente durante las horas de mayor calentamiento.

En cuanto a las condiciones marítimas, en el Pacífico se prevén olas entre 0.60 y 1.20 metros de altura, manteniéndose un ambiente favorable para la navegación y las actividades costeras. En el Caribe, el mar estará ligeramente más agitado, con oleajes entre 1.20 y 1.60 metros, por lo que se recomienda precaución ante posibles cambios locales asociados al viento y al desarrollo de nubosidad convectiva.

Los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre 8 y 11, ubicándose en las categorías de muy alto y extremo. Los valores más elevados se registrarán alrededor del mediodía y durante las primeras horas de la tarde, por lo que se recomienda limitar la exposición directa al sol y utilizar medidas de protección adecuadas.

Las autoridades reiteran a la población seguir las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

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