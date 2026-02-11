Clima en Panamá: Persisten lluvias aisladas y oleajes bajo advertencia en ambos litorales

Se mantiene un aviso de vigilancia por generación y propagación de incendios en 9 regiones del país.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para hoy, miércoles 11 de febrero, se mantienen condiciones atmosféricas variables en el país, con lluvias dispersas, intervalos nublados y advertencias marítimas vigentes en ambas vertientes.

En la vertiente del Caribe, durante las horas de la madrugada y la mañana se prevén lluvias dispersas e intermitentes desde Bocas del Toro hasta el norte de Veraguas, mientras que el resto de la región presentará cielo parcialmente nublado. Para la tarde y la noche, se espera que continúen episodios de lluvias sobre la comarca Ngäbe Buglé y el norte de Veraguas, con intervalos nublados y lluvias aisladas en el resto de la vertiente.

En la vertiente del Pacífico, durante la mañana se pronostican intervalos nublados dispersos en el Pacífico Oriental, así como en Panamá (norte y este), el norte de Panamá Oeste y el norte de Coclé, mientras que en el resto de la vertiente predominará cielo con poca nubosidad.

En horas de la tarde, se esperan intervalos nublados con aguaceros aislados y actividad eléctrica ocasional hacia Darién y las comarcas Emberá Wounaan.

Además, se prevén chubascos aislados en sectores del norte y este de Panamá, Panamá Oeste y norte de Coclé, así como lluvias dispersas en las tierras altas de Chiriquí. Durante la noche, podrían persistir algunas lluvias aisladas en el Pacífico oriental y en Chiriquí (tierras altas), con cielo parcialmente nublado en el resto de la región.

En cuanto a las temperaturas, el Imhpa indicó que las máximas oscilarán entre 10 °C y 24 °C en la cordillera Central y zonas montañosas, mientras que en el resto del país se prevén valores entre 28 °C y 34 °C.

Respecto al viento, se esperan corrientes predominantes del noroeste, norte y noreste en gran parte del territorio nacional. No obstante, hacia Chiriquí y el sur de Darién se pronostican vientos variables. En el sector marítimo del Caribe, así como en el Pacífico Central y Oriental, las velocidades podrían alcanzar hasta 40 km/h, mientras que en tierra firme se estiman velocidades menores de 30 km/h, sin descartar ráfagas ocasionales.

Las condiciones marítimas mantienen niveles de advertencia.

En el Caribe, se prevén olas entre 1.30 y 2.40 metros, con períodos de 8 a 9 segundos, por lo que se mantiene advertencia vigente. En el Pacífico, las olas oscilarán entre 0.30 y 1.10 metros, con períodos de 12 a 14 segundos, con advertencia en el sector central y oriental.

Los índices de radiación UV-B alcanzarán valores máximos entre 5 y 11, lo que representa un nivel de riesgo que va de moderado a extremo en distintas regiones del país, por lo que se recomienda tomar medidas de protección ante la exposición solar.

Se mantiene un aviso de vigilancia por generación y propagación de incendios en 9 regiones del país.

