Clima en Panamá: Se espera calor intenso, fuertes vientos y lluvias aisladas en algunas regiones del país

Los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles de muy alto a extremo a nivel nacional, con valores entre 8 y 13, lo que podría provocar quemaduras en la piel en un tiempo de 10 a 25 minutos, por lo que se recomienda limitar la exposición al sol.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este martes 14 de abril se prevén condiciones contrastantes entre ambas vertientes del país, con presencia de lluvias aisladas en el Caribe y un ambiente mayormente seco y caluroso en el Pacífico.

De acuerdo con el boletín meteorológico, en la vertiente del Caribe el flujo de viento procedente del mar continuará generando incursiones nubosas, lo que mantendrá una cobertura variada, entre parcialmente nublado y cielo cubierto, con chubascos aislados de manera ocasional. Además, se indicó que la saturación del suelo en Veraguas Norte y la comarca Ngäbe Buglé ha disminuido, situándose entre el 60% y el 85%, aunque se mantiene la vigilancia en estas zonas.

Para el Pacífico, durante el día predominarán condiciones de poca nubosidad, con cielos entre escasos y dispersos, lo que favorecerá un ambiente seco y cálido en gran parte de la vertiente. No obstante, hacia horas de la tarde podrían registrarse aguaceros aislados en sectores de Darién, el occidente y Tierras Altas en Chiriquí.

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En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre 22°C y 26°C, mientras que en la cordillera Central se ubicarán entre 13°C y 21°C. Las máximas alcanzarán entre 28°C y 31°C en el Caribe, y entre 30°C y 37°C en el Pacífico, con valores en la cordillera Central que variarán entre 22°C y 29°C.

El informe advierte sobre una alta sensación térmica en el Pacífico, que podría alcanzar hasta los 42°C, lo que incrementa el riesgo de golpe de calor, por lo que se mantiene un aviso de vigilancia por altas temperaturas.

Respecto a los vientos, se prevé el predominio de corrientes del norte y noreste durante la madrugada y la mañana. En horas de la tarde se registrarán flujos convergentes, con influencia de vientos del sur en Chiriquí, Veraguas Sur y sectores de Darién, mientras que en el resto del país se mantendrá el viento del norte. Las velocidades sostenidas estarán entre 10 y 35 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 40 y 80 km/h. Debido a estas condiciones, se mantiene activo un aviso de vigilancia por condiciones ventosas en el Pacífico.

En el ámbito marítimo, se mantienen condiciones de precaución en el Caribe panameño, el golfo de Panamá y la región de Azuero, mientras que en el golfo de Chiriquí y Veraguas Sur las condiciones serán favorables. En el Caribe se esperan olas entre 1.0 y 1.8 metros, con periodos de 7 a 9 segundos, mientras que en el Pacífico las olas oscilarán entre 0.5 y 1.2 metros, con periodos de 12 a 14 segundos. Se activó un aviso por vientos y oleajes de precaución en el Caribe.

Los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles de muy alto a extremo a nivel nacional, con valores entre 8 y 13, lo que podría provocar quemaduras en la piel en un tiempo de 10 a 25 minutos, por lo que se recomienda limitar la exposición al sol.