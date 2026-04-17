Clima en Panamá: Se prevén lluvias en zonas montañosas y calor intenso en gran parte del país

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá informó que para este viernes 17 de abril se prevén condiciones variables entre ambas vertientes del país, con presencia de lluvias en sectores del Caribe y chubascos aislados en el Pacífico, además de altos niveles de radiación ultravioleta.

En la vertiente del Caribe, se espera un cielo parcialmente nublado, con lapsos de mayor nubosidad y lluvias esporádicas a lo largo de la región, especialmente en zonas montañosas y en el área comprendida desde Costa Abajo de Colón hasta Bocas del Toro. Para horas de la noche, se mantendrán los nublados con lluvias intermitentes en sectores montañosos de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé y el norte de Veraguas.

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En el Pacífico, se prevé un cielo de parcialmente nublado a despejado. Hacia el mediodía podrían registrarse desarrollos convectivos débiles aislados, generando chubascos en las costas de Panamá Oeste, la bahía de Panamá, sectores puntuales de la región metropolitana y el norte de Coclé.

Al final de la tarde, estas condiciones se desplazarán hacia Chiriquí, el sur de Veraguas y Darién. Durante la noche, predominará el cielo parcialmente nublado a despejado, con excepción del occidente de Chiriquí y el oriente de Darién, donde persistirán lluvias ligeras.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 30°C y 33°C en el Caribe y entre 32°C y 36°C en el Pacífico, mientras que en zonas montañosas y la cordillera Central se ubicarán entre 17°C y 25°C.

Los vientos en el Caribe serán del noroeste y nor-noreste, con velocidades entre 15 y 30 km/h. En el Pacífico predominarán vientos del norte entre 30 y 40 km/h, con ráfagas en la región de Azuero, Coclé y Panamá Oeste. Hacia la región occidental, se prevé el ingreso de vientos del oeste y sur durante la tarde, con velocidades menores a 25 km/h.

Las condiciones marítimas se mantendrán favorables en ambas vertientes. En el Caribe, se esperan olas entre 0.8 y 1.4 metros de altura con periodos de 8 segundos, mientras que en el Pacífico oscilarán entre 0.7 y 1.2 metros, con periodos de 15 a 16 segundos.

El informe advierte que los índices de radiación UV-B se ubicarán en niveles de riesgo muy alto a extremo (10-12+ UV-B) en todo el país, por lo que se recomienda tomar medidas de protección.

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