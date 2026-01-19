Clima en Panamá: Persisten condiciones lluviosas en el Caribe para este lunes 19 de enero

Cabe recordar que se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas en varias regiones del país hasta las 11:59 p.m. de este lunes.

Ciudad de Panamá/Durante la mañana de este lunes 19 de enero se mantendrán lluvias intermitentes de ligeras a moderadas desde Colón Costa Abajo hasta Bocas del Toro, mientras que en Guna Yala son probables lluvias ligeras muy esporádicas. Para la tarde y noche se prevén chubascos aislados moderados en Guna Yala, así como lluvias intermitentes de variada intensidad en el Caribe occidental, especialmente en Colón, el norte de Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé, de acuerdo con el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

En la vertiente del Pacífico, durante la mañana y la tarde son probables chubascos aislados de moderados a fuertes acompañados de tronadas en Darién y las comarcas Emberá, mientras que en las zonas norte de Panamá Oeste y Panamá se esperan chubascos ocasionales de ligeros a moderados. En el resto del Pacífico se prevé poca nubosidad y ausencia de lluvias, y para la noche no se anticipan novedades.

Cabe recordar que se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas en varias regiones del país hasta las 11:59 p.m. de este lunes.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 27 °C y 31 °C en el Caribe, y entre 31 °C y 34 °C en el Pacífico, con valores inferiores a 26 °C en áreas montañosas y la cordillera Central. En cuanto al viento, en gran parte del país predominarán vientos del componente norte, entre noreste y noroeste, con velocidades entre 10 y 30 km/h y ráfagas ocasionales en la región Central y Metropolitana; no obstante, en el litoral Pacífico occidental se prevén episodios de viento del suroeste de hasta 10 km/h durante la tarde.

En las condiciones marítimas, el litoral Caribe presentará oleajes entre 1.6 y 2.3 metros de altura, con periodos de 8 a 10 segundos, lo que implica condiciones de alta precaución. En el litoral Pacífico se esperan olas entre 0.4 y 1.0 metro, con periodos de 8 a 15 segundos, consideradas condiciones favorables. Los índices máximos de radiación UV-B se mantendrán entre altos y muy altos en el país, y extremos en zonas marítimas de ambos litorales, por lo que se recomienda precaución.

