Clima en Panamá: Instituto de Meteorología advierte de lluvias intensas y mantiene aviso de vigilancia

Panamá/La meteoróloga Julissa Rivera, del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), advirtió en una entrevista con Noticias AM que las lluvias continuarán afectando gran parte del territorio nacional durante las próximas horas y el fin de semana.

De acuerdo con Rivera, se espera que las precipitaciones se mantengan este viernes principalmente en Darién, Coclé, provincias centrales, Veraguas, Chiriquí, la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro. Las lluvias se intensificarán durante la tarde y noche de hoy viernes, extendiéndose incluso hasta la madrugada del domingo.

Ráfagas de viento y tormentas

La especialista explicó que los aguaceros registrados el jueves, que provocaron la caída de árboles y reportes de fuertes brisas en distintos puntos del país, estuvieron asociados a tormentas dinámicas capaces de generar ráfagas de viento y descargas eléctricas.

“Dependiendo de la intensidad de la tormenta, puede producir ráfagas de viento en su trayecto. El día de ayer se observó principalmente en la región oriental y en sectores de Panamá, donde las tormentas fueron más fuertes y ocasionaron estos eventos”, detalló Rivera.

Onda tropical 25 en monitoreo

Otro de los sistemas vigilados es la onda tropical número 25, que se ubica al oriente de las Antillas Menores. Según información del Centro Nacional de Huracanes, mantiene altas probabilidades de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas.

No obstante, la meteoróloga aclaró que dicho fenómeno no se espera que ingrese al mar Caribe, sino que su evolución se daría hacia el Atlántico norte.

Lluvias para el fin de semana

Para quienes planean actividades, Rivera adelantó que el panorama continuará marcado por condiciones lluviosas. “Todavía se mantiene vigente un aviso de vigilancia hasta mañana sábado. Se esperan acumulados altos de lluvias en provincias centrales, incluyendo Coclé, Los Santos, Herrera y Veraguas, así como en la región occidental del país, particularmente en la comarca Ngäbe-Buglé, sectores montañosos de Bocas del Toro y Chiriquí, además de Darién”, puntualizó.

En contraste, la región metropolitana y Colón experimentarían lluvias más intermitentes, con intensidad ligera a moderada.

Condiciones marítimas

En cuanto a las mareas, Rivera informó que en el Caribe se registran oleajes normales para la temporada, con alturas entre 1.5 y 1.8 metros. En el Pacífico también se observa un incremento de oleaje de hasta 1.8 metros, pero igualmente dentro de parámetros normales.

No obstante, instó a las embarcaciones pequeñas a extremar precauciones, ya que las tormentas en zonas marítimas pueden generar “mar picado” y condiciones de riesgo para la navegación.

Recomendaciones

El Imhpa mantiene un llamado a la población para que tome medidas preventivas frente a posibles inundaciones, crecidas de ríos, deslizamientos de tierra y ráfagas de viento. También se recomienda a pescadores y navegantes seguir de cerca los reportes meteorológicos oficiales.

Rivera concluyó subrayando que el escenario climático de los próximos días seguirá dominado por lluvias intensas, con mayor impacto en provincias centrales y la región occidental del país.