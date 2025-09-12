Color, tradición y flores en la novena edición de la Parada de las Flores en Tierras Altas

Durante el evento, se exhiben más de 1 millón 300 mil tallos de flores, distribuidos en al menos 90 figuras florales, que engalanan el recorrido y ofrecen un espectáculo visual tanto para locales como turistas.

Chiriquí/Con una promesa de alegría, colorido y mucha tradición, este viernes se inauguró la novena edición de la Parada de las Flores en el distrito de Tierra Alta, provincia de Chiriquí. El evento, que se ha convertido en una de las principales actividades culturales de la región, busca no solo promover el turismo, sino también dinamizar la economía local.

La presidenta del comité organizador, Vicky López, informó que el desfile principal arrancará el domingo puntualmente a las 8:30 a.m., destacando la participación de carros alegóricos de las distintas bandas musicales que participarán.

“Este año vamos a arrancar puntualmente porque estamos llenos de carros alegóricos alusivos a las bandas musicales, y necesitamos hacerlo para terminar alrededor de las siete de la noche. Los lunes y martes siguen las presentaciones típicas en tarima, con expositores y pueden seguir disfrutando de las flores naturales”, explicó López.

Durante el evento, se exhiben más de 1 millón 300 mil tallos de flores, distribuidos en al menos 90 figuras florales, que engalanan el recorrido y ofrecen un espectáculo visual tanto para locales como turistas.

Los organizadores hicieron un llamado a la población para que asista y participe de esta celebración que estará abierta al público hasta el 16 de septiembre. Además de apreciar las flores, los asistentes podrán adquirir plantas a precios accesibles, así como productos y servicios ofrecidos por emprendedores de la región.

Con información de Demetrio Ábrego