Condenan a 60 meses de prisión a una persona por violencia doméstica

Esta investigación inició en febrero del 2023, en el corregimiento de Ancón, cuando el sentenciado comete el delito.

Imagen con fines ilustrativos de justicia o juez.
Imagen con fines ilustrativos de justicia, juez o detención provisional. / Pixabay
Danna Durán - Periodista
18 de agosto 2025 - 17:08

Ciudad de Panamá/Una persona fue condenada a 60 meses de prisión por el delito contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil, en la modalidad de violencia doméstica, según informó la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Durante el juicio oral, la Sección de Familia de la Fiscalía Metropolitana presentó pruebas periciales, documentales y testimoniales que demostraron la culpabilidad del acusado.

Con base en estas evidencias, los magistrados del Tribunal dictaron sentencia condenatoria.

🔗Te puede interesar: Encuentran cuerpo en descomposición en La Chorrera; podría ser del bombero desaparecido

La investigación se inició en febrero de 2023, cuando el hecho ocurrió en el corregimiento de Ancón. Desde entonces, el Ministerio Público llevó adelante el proceso judicial que concluyó con la pena impuesta.

La PGN reiteró su compromiso de desarrollar investigaciones objetivas y transparentes, así como de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia en todos los casos que corresponda, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley.

Noticias relacionadas

ENSA asegura que falla eléctrica que afectó potabilizadora de Chilibre no fue en su línea Constituyente: Tribunal Electoral autoriza recolección de firmas a grupo de ciudadanos Sinaproc emite aviso de prevención por condiciones marítimas adversas en el Caribe

Temas relacionados

Ancon Violencia doméstica Condena Ministerio Público
Si te lo perdiste
Lo último
stats