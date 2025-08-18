Condenan a 60 meses de prisión a una persona por violencia doméstica

Esta investigación inició en febrero del 2023, en el corregimiento de Ancón, cuando el sentenciado comete el delito.

Ciudad de Panamá/Una persona fue condenada a 60 meses de prisión por el delito contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil, en la modalidad de violencia doméstica, según informó la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Durante el juicio oral, la Sección de Familia de la Fiscalía Metropolitana presentó pruebas periciales, documentales y testimoniales que demostraron la culpabilidad del acusado.

Con base en estas evidencias, los magistrados del Tribunal dictaron sentencia condenatoria.

La investigación se inició en febrero de 2023, cuando el hecho ocurrió en el corregimiento de Ancón. Desde entonces, el Ministerio Público llevó adelante el proceso judicial que concluyó con la pena impuesta.

La PGN reiteró su compromiso de desarrollar investigaciones objetivas y transparentes, así como de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia en todos los casos que corresponda, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley.