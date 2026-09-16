Condenan a tres implicados en homicidio de Nivia Bósquez en Los Higos de Parita en Herrera

Tres hombres implicados en delitos de homicidio, robo y asociación ilícita en la provincia de Herrera fueron condenados a más de 30 años de prisión.

Parita, Herrera/Tres personas fueron condenadas por el homicidio de la comerciante Nivia Bósquez, de 62 años de edad, en el sector de Los Higos en Parita, provincia de Herrera, el pasado 1 de septiembre de 2025.

La Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Regional de Herrera, logró condenas individuales de 35 años (420 meses) de prisión para tres personas por los delitos de homicidio doloso agravado, robo agravado y asociación ilícita para delinquir en perjuicio de una mujer de 62 años de edad.

El día lunes, 1 de septiembre de 2025, la víctima hallada sin vida, fue atacada y amordazada por delincuentes que ingresaron a su abarrotería ubicada en Los Higos de Parita con el propósito de robar. Se conoció que fueron 6 personas quienes perpetraron el hecho y sustrajeron un total de B/.2,700 que estaban dentro de la caja registradora, dos alcancías y un teléfono celular.

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Los sospechosos fueron aprehendidos e imputados días después de registrarse el delito, incluso un sexto implicado se entregó a las autoridades.

De estas seis personas imputadas, se validó sentencia para tres de ellas, quienes aceptaron su culpabilidad. Mientras que las otras tres permanecen detenidas de forma provisional bajo el resguardo del Sistema Penitenciario y comparecerán a audiencia el día 29 de octubre de 2026.

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Nivia Bósquez, una mujer de 62 años, era reconocida por su carácter solidario y su compromiso con la comunidad de Los Higos de Parita.

Este crimen conmocionó a la comunidad, quienes exigieron a las autoridades justicia y más seguridad en el sector.