Congreso del Partido Popular define a su nueva dirigencia nacional para los próximos cinco años

La Junta de Escrutinio será instalada a partir de las 11:30 a.m. , una vez avance el proceso de votación, conforme al reglamento interno del partido, según informó el Tribunal Electoral.

Ciudad de Panamá/El Partido Popular (PP) celebra este sábado 13 de diciembre su Congreso Nacional Ordinario, en el que se escogerán las nuevas autoridades nacionales que dirigirán el colectivo durante los próximos cinco años.

El proceso electoral interno contará con la participación de 552 delegados, quienes estarán habilitados para votar en ocho mesas de votación.

Durante el congreso se elegirán los cargos de presidente, seis vicepresidentes, secretario general, tres subsecretarios generales, así como el defensor de los derechos humanos y de los miembros, junto a sus respectivos suplentes. También se escogerán 12 comisionados de la Comisión Política Nacional, el fiscal nacional y su adjunto, así como los cinco miembros del Tribunal Nacional Ético-Electoral.

Le puede interesar: Nave con bandera panameña es atacada por un dron militar en puerto de Ucrania; AMP monitorea el incidente

Según lo establecido en el artículo 329 del Código Electoral, la convocatoria de los procesos internos partidarios corresponde a los partidos políticos, en coordinación con el Tribunal Electoral.

El cronograma establece que la instalación de las mesas de votación se realizará a las 8:00 a.m. La acreditación y votación de los delegados principales se llevará a cabo de 9:00 a.m. a 11:30 a.m., mientras que la votación de los delegados suplentes se desarrollará de 11:31 a.m. a 12:00 m.

La Junta de Escrutinio será instalada a partir de las 11:30 a.m., una vez avance el proceso de votación, conforme al reglamento interno del partido, según informó el Tribunal Electoral.

Otros contenidos que puede leer: