Consulta ciudadana por contrato minero se extenderá hasta el lunes

Panamá/Miembros del Comité Patriótico por la Vida protestó en contra del contrato minero frente a las instalaciones del Ministerio de Comercio e Industrias exigiendo que el documento no sea firmado.

Un gran debate nacional vinculante, eso es lo que solicita la organización que ha manifestado su desacuerdo con el nuevo contrato, además señalan que afectará a comunidades adyacentes al proyecto.

El abogado Tristán Santander, indicó que comunidades como Sinaí, San Benito y Nueva Esperanza, que están alrededor de la mina no tienen agua potable, electricidad y están amenazados por el posible desborde de un embalse.

“La realidad social y ambiental no se tomó en cuenta, esas comunidades desaparecerán, esto es un atentado contra la nación”, recalcó.

Insisten en que la forma en que se ha llevado la consulta ciudadana viola los derechos de información, pues no todos pueden ingresar a la plataforma Ágora.

En tanto que Basilio Jiménez, abogado del Comité Patriótico por la Vida, señaló que muchos de los residentes no han tenido acceso al contrato porque no pueden acceder a la plataforma, por lo que la consulta no se ha hecho de la forma correcta.

Por su parte, el viceministro de Comercio e Industrias, Omar Montilla, recibió al grupo de personas que le entregó una nota donde plasman su desacuerdo y reiteró que las consultas no son vinculantes.

“Lo que pido es que las personas lean el contrato nuevo y lo comparen. Estamos en democracia, vamos a recibir todas las opiniones. Hemos estipulado un tiempo para que este contrato pueda ser una realidad para el país”, manifestó.

Montilla agregó que la consulta se extenderá hasta el próximo lunes, cuando viajen a La Pintada para realizar la consulta ciudadana, exhortando la participación de la comunidad.

Tras varios meses de negociación, el gobierno y minera panamá lograron un acuerdo y emitieron el proyecto de contrato que ha sido rechazado por varios sectores de la sociedad.