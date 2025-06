Idaan mantiene monitoreo al río La Villa; potabilizadoras en Azuero siguen a un 75%

Panamá/Tras más de una semana de que se registrara la paralización de la potabilizadora Rufina Alfaro y Roberto Reyna debido a un alto nivel de carga orgánica en el agua, producto de la crecida del río La Villa, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) logró restablecer las operaciones, que se mantienen en un 75%.

Yaurusleydis Ibarra, directora del Idaan de Herrera, informó que aún existen lugares que se mantienen afectados por la falta del suministro, pero el personal de monitoreo sigue midiendo las presiones, hidrante por hidrante, para evaluar en qué punto decae la presión.

"Una vez las líneas de distribución se secan, se debe monitorear cómo evoluciona la red", aclaró Ibarra.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, afirmó que la producción de agua que llega a los hogares es "segura". En la última semana, en la región se registraron algunos cuadros gastrointestinales, debido a la contaminación de materia orgánica.

"Nada está saliendo de ahí que no se le pueda brindar a las personas. O sea, no debe tener temor de que eso esté mal. No es que se están que, porque hay contaminación en el río, esa contaminación va a pasarse a las tuberías; no va a pasar. Eso nosotros no lo permitiríamos. Por eso es que se pararon las plantas. ¿Entiende? O sea, que ahora que ya está en 75% funcionando, esa agua que está saliendo ahí, aunque tiene menor volumen, es totalmente potable", aseguró Boyd Galindo.

Advirtió que se están realizando los procesos legales para multar a las personas responsables de las porquerizas de la región que vierten excretas y residuos de las granjas porcinas.

"Se está multando a algunos que no tienen adecuadas las áreas, si se está buscando que lo hagan de la mejor forma", indicó.

Información de Luis Mendoza y Eduardo Vega