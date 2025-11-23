Contralor Flores confirma cautelación de salarios a 48 funcionarios en la Asamblea por 'falta de marcación'

Sospecha que están 'hechos de vidrio': Contralor Flores confirma cautelación de salarios de 48 funcionarios en la Asamblea

Ciudad de Panamá/El contralor de la República, Anel Flores, confirmó que en las planillas de la Asamblea Nacional se han detectado irregularidades en la contratación y desempeño de funcionarios legislativos.

Flores reveló que en la semana pasada, su despacho ordenó la cautelación de los salarios de 48 funcionarios de la Asamblea Nacional, por falta de marcación en relojes y ausencia física en sus puestos de trabajo, pese a que continúan percibiendo sus remuneraciones.

“Casualmente, en la semana pasada ordenamos la cautelación, creo que de 48 funcionarios de la Asamblea Nacional, que no encontramos marcación en relojes y, obviamente, siguen marcando excepcionalmente. A esas personas les estamos cautelando los salarios hasta que demuestren el uso y las funciones que puedan tener, porque son gente que nadie ve en la Asamblea, pero sigue cobrando. Sospechamos muy fuertemente que están hechas de vidrio”, afirmó Flores.

Cierre de oficinas provinciales y revisión de nómina

El contralor Flores también informó que, en coordinación con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, se están evaluando medidas de ajuste para el cierre del año 2025, incluyendo la desactivación de oficinas de participación ciudadana en las provincias.

“Hemos estado conversando con el presidente de la Asamblea desde las medidas que se van a tomar en el cierre de las oficinas de participación ciudadana a nivel de provincias, porque encontramos que hay mucha gente nombrada y muy poca gente trabajando”, señaló Flores.

Esta medida responde a una auditoría interna que identificó una discrepancia alarmante entre el número de empleados inscritos y la productividad real en esas dependencias regionales.