Contralor Flores se refiere a resultados de 14 auditorías a juntas comunales, perjuicio por más de $12 millones

Ciudad de Panamá/El contralor general de la República, Anel Flores, informó que entre hoy y mañana se estarán entregando 14 auditorías a distintas juntas comunales, como parte de un proceso que busca revisar el manejo de fondos públicos en estas entidades locales. Según reveló, ya se han identificado perjuicios económicos que superan los 12 millones de dólares.

Las declaraciones de Flores se realizaron previo a su ingreso al Gabinete Logístico que se realiza en las instalaciones de la Zona Libre en Colón, y que estuvo encabezado por el presidente José Raúl Mulino.

“Hoy y mañana entregamos 14 auditorías de diferentes juntas comunales. La otra semana debemos estar entregando seis o siete más. En total, estamos auditando 72 juntas comunales”, precisó Flores.

Aunque no reveló detalles específicos sobre las juntas con mayores irregularidades, el contralor aseguró que los hallazgos son variados en cuanto a montos y ubicaciones. “Tenemos casos de 300 mil, 800 mil, hasta de millones de dólares. Pero no debo revelar esa información, eso le tocará al Ministerio Público”, señaló, aclarando que las irregularidades se registran en diversas regiones del país.

Paro docente

Sobre el paro docente y los pagos pendientes, Flores fue claro: no se reconocerán salarios por días no trabajados. “Nosotros no vamos a adelantar ningún tipo de pago por algo que no se ha trabajado. Una vez que ellos retornen a clases, como de hecho ya lo ha hecho la gran mayoría, cumplida su quincena, se les paga la quincena devengada”, expresó.

El contralor Flores remarcó que la responsabilidad de la gestión administrativa y operativa del pago a los docentes recae en el Ministerio de Educación, aunque reiteró que la Contraloría no autorizará pagos si no se comprueba el cumplimiento del tiempo laboral.

Herramienta logística

La Contraloría, a través del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) lanzó la herramienta Panamá Logístico: un mapa interactivo y dinámico que consolida información del sector logístico.

Esta herramienta analítica facilitará la identificación, caracterización y evaluación de infraestructuras clave (como puertos, zonas francas, aeropuertos, redes ferroviarias y viales), con el propósito de optimizar la planificación estratégica del sistema logístico nacional, orientada a la eficiencia, modernización y sostenibilidad.

Con información de María De Gracia