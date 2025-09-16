El costo humano de la migración: Más de 200 muertos en la selva del Darién entre 2019 y 2025

Las víctimas, provenientes de diversas nacionalidades, incluyendo países de África, Asia y América Latina, fallecieron mientras intentaban cruzar la inhóspita selva en busca del llamado "sueño americano".

Ciudad de Panamá/Más de 200 cuerpos de migrantes han sido hallados sin vida a lo largo de la peligrosa ruta selvática del Darién entre los años 2019 y 2025, según cifras reveladas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. De estos, el 75% no han sido identificados y el 25% restante, aunque identificados, no han sido reclamados por sus familiares.

Las víctimas, provenientes de diversas nacionalidades, incluyendo países de África, Asia y América Latina, fallecieron mientras intentaban cruzar la inhóspita selva en busca del llamado "sueño americano". La travesía, conocida por sus condiciones extremas y la presencia de grupos criminales, ha cobrado la vida de hombres, mujeres y niños, incluidos menores de edad.

“Los cuerpos que han llegado a la morgue del Darién se les ha tratado de dar una sepultura digna. El objetivo de la institución es tratar de identificarlos y repatriarlos o entregarlos a sus familias”, explicó el médico forense Joshua Brown.

Las causas de muerte varían, según detalla Medicina Legal. Algunas víctimas murieron por ahogamiento, otras por heridas de arma blanca o de fuego. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no ha sido posible determinar la causa exacta debido al avanzado estado de descomposición en que se encontraron los cuerpos.

La situación ha sido calificada como una crisis humanitaria silenciosa. La Defensoría del Pueblo, a través de su oficina de Derechos Humanos, ha recibido múltiples solicitudes de información por parte de familiares que perdieron contacto con sus seres queridos durante la ruta migratoria.

“Tenemos nacionalidades desde África hacia Asia, y a veces la barrera del idioma dificulta la comunicación o incluso la identificación del lugar exacto donde ocurrió la desaparición o muerte”, señaló Jonathan Santana, representante de Derechos Humanos de la Defensoría.

Durante los últimos cinco años, se han realizado tres entierros de solemnidad para los cuerpos no reclamados, mientras que otros restos fueron colocados en nichos. Este año, ocho nuevos cadáveres sin identificar ni reclamar fueron encontrados, lo que confirma que la tragedia persiste.

Con información de Hellen Concepción