Más de 1.6 toneladas de droga incautadas en Panamá en una semana

Ciudad de Panamá/La Sección de Atención Primaria de las Fiscalías Superiores Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas reportó la incautación de más de 1.6 toneladas de droga en diferentes operativos realizados entre el 7 y el 14 de septiembre, logrando además la aprehensión de varias personas vinculadas a delitos de narcotráfico.

El domingo 14 de septiembre se informó de la incautación de 1,223 paquetes rectangulares de presunta sustancia ilícita dentro de un contenedor ubicado en un puerto del país. Un día antes, el sábado 13, se hallaron 24 paquetes adicionales en otro contenedor localizado en un puerto del Pacífico.

Como parte de la Operación Mojave, desarrollada el viernes 12 junto a la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) y la Policía Nacional, se desarticuló un grupo criminal que introducía drogas sintéticas mediante servicios de mensajería rápida. En esta acción, se interceptó una caja procedente de Estados Unidos con destino final Panamá, que contenía aparatos de vapeo con la sustancia Delta-8 Tetrahidrocannabinol (THC), con un peso total de 584.54 gramos.

Durante la misma operación se efectuaron allanamientos en locales comerciales, donde se decomisaron hierba seca, recipientes con presunta droga, gomitas con sustancias ilícitas, un dispositivo de vapeo y un sobre con polvo rosado.

El jueves 11 de septiembre, un vehículo tipo pick up fue interceptado en Panamá Este, con 400 paquetes de droga en su interior, resultando detenido su conductor.

Asimismo, el domingo 7 de septiembre se realizó otro allanamiento en un puerto, donde se encontraron 39 paquetes ocultos en paneles de refrigeración de un contenedor.

En paralelo, en el área de revisión del Centro Penitenciario La Nueva Joya, fue aprehendido un hombre por delitos relacionados con drogas y posesión ilícita de arma de fuego.