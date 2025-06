Crisis en Azuero | Consumir agua potable, un lujo cada vez más costoso en Los Santos y Herrera

Azuero/Más de 15 días han pasado desde que las plantas potabilizadoras de Los Santos y Herrera sufrieron afectaciones, que dejaron sin suministro de agua potable a más de 120 mil personas de la región.

Desde entonces, los santeños y herreranos han recurrido a la compra de agua embotellada para sobrevivir a esta crisis.

Ahora, el consumo de agua potable se ha convertido casi en un lujo para los residentes de este sector. Por semana, cada familia debe gastar hasta 50.00 dólares en compra de agua para tomar o cocinar.

Pero en algunos casos, la situación es tan crítica, que ya no pueden comprar agua embotellada y deben recurrir al agua lluvia para cocinar.

A pesar de que el gobierno asegura que ha distribuido agua embotellada en la región, existe una gran cantidad de residentes que no han podido recibir esta ayuda del gobierno.

Desde el sector de San Miguel, en Monagrillo, moradores denunciaron que no ha llegado la ayuda humanitaria prometida.

"Hoy tuve que hacer café con agua de lluvia porque no me ha llegado el agua y ya no me alcanza el dinero para comprar botellas", expresó un residente afectado.

“Nosotros la estábamos comprando a $4.00 y sencillo ahora cuesta $6".

"Están aprovechando las circunstancias para su beneficio”, reclaman los moradores.

La situación ha golpeado duramente la economía familiar en el área.

Ante la emergencia, muchas personas recorren diversos comercios en busca del precio más accesible.

"El que tiene dinero la compra, el que no tiene, no puede", lamentó una residente, mientras buscaba alternativas para abastecer a su familia.

Por su parte, algunos comerciantes de Chitré han tomado la iniciativa de mantener precios bajos, por debajo del tope establecido por el Gobierno, para apoyar a la comunidad.

"Desde el día día decidimos ofrecer el mejor precio del mercado y está por debajo del precio límite que puso el presidente Mulino" , explicó un comerciante, quien hizo un llamado a sus colegas a priorizar el bienestar de la población por encima del beneficio económico.

Información de Emilio Batista