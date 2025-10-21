Cristo Negro de Portobelo: Policía Nacional reporta 26 aprehendidos durante operativo por festividades

En total, se mantienen 500 unidades desplegadas desde el área de Sabanitas hasta Portobelo , distribuidas en cinco retenes policiales estratégicos.

Portobelo, Colón/La Policía Nacional informó la aprehensión de 26 personas durante el operativo de seguridad desplegado con motivo de las festividades religiosas del Cristo Negro de Portobelo, que se celebran este martes 21 de octubre en la provincia de Colón.

El subcomisionado Hermógenes Argüelles, jefe de la Zona Policial de Colón, explicó en entrevista con Noticias AM que el dispositivo de seguridad inició el viernes 17 de octubre, coincidiendo con la llegada de los primeros peregrinos. En total, se mantienen 500 unidades desplegadas desde el área de Sabanitas hasta Portobelo, distribuidas en cinco retenes policiales estratégicos.

“Tenemos personal del Servicio Nacional de Migración, del DIJ y de la Dirección de Operaciones de Tránsito realizando verificaciones y controlando el flujo vehicular”, detalló Argüelles.

De los 26 aprehendidos, 13 corresponden a oficios de captura y 13 a oficios de conducción emitidos por distintas autoridades. Entre los casos destacan cinco por pensiones alimenticias, uno por delitos sexuales, dos por violencia doméstica y dos por tentativa de delito.

Pese al movimiento masivo de feligreses —que supera las 10 mil personas hasta la fecha—, las autoridades reportan que no se han registrado riñas ni hechos de violencia.

“Estamos sin novedad, todo se desarrolla con normalidad”, señaló el jefe policial, quien además reiteró recomendaciones a los conductores para que reduzcan la velocidad debido a la estrechez de la vía hacia Portobelo y la presencia de peregrinos caminando por la carretera.

El operativo de seguridad se mantendrá activo durante toda la jornada de este martes, con el objetivo de garantizar la seguridad de los devotos que participan en una de las manifestaciones religiosas más importantes del país.

