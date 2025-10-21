Cristo Negro de Portobelo: Miles de devotos rinden homenaje al 'Naza' en la tradicional procesión

El Cristo Negro , además de ser el patrono del poblado, ha trascendido fronteras al ser conocido como "el Santo de los Cantantes", gracias a la devoción de artistas internacionales como Ismael Rivera, quien le dedicó el famoso tema "El Nazareno".

Ciudad de Panamá, Panamá/El pequeño poblado costero de Portobelo, en la provincia de Colón, se transformó una vez más en el corazón de la devoción panameña con el inicio de la multitudinaria procesión en honor a Jesús Nazareno, venerado popularmente como el Cristo Negro.

Puntualmente a las 8:00 p.m., la sagrada imagen emergió de la Iglesia de San Felipe de Portobelo, recibiendo una emotiva lluvia de flores. Un estimado de más de 15,000 peregrinos se congregaron a lo largo de la semana para esta festividad, considerada una de las mayores expresiones de fe en el país.

El anda del Cristo Negro, también conocido cariñosamente como "El Naza", inició su recorrido en medio del resonar solemne de tambores y cornetas. La procesión avanzó como una marea de devotos, muchos de los cuales llevaban réplicas de la imagen, cumpliendo "mandas" o promesas por favores recibidos.

Un momento cumbre y altamente simbólico de la procesión es la ejecución del movimiento tradicional: tres pasos hacia adelante y dos hacia atrás. Este particular caminar evoca, según la tradición, el lento deambular de los enfermos que padecían una epidemia de cólera en el poblado de Portobelo, la cual, según la leyenda, cesó milagrosamente con la llegada de la imagen.

La imagen, que viste una túnica morada que se cambia dos veces al año (una de ellas antes de esta procesión), es un símbolo de protección y fe. La leyenda más popular data su llegada al Caribe panameño cerca del año 1658, cuando presuntamente un barco que la transportaba a otro destino colonial tuvo que aligerar su carga o desistir de zarpar debido a tormentas, dejando al Nazareno en Portobelo.

El Cristo Negro, además de ser el patrono del poblado, ha trascendido fronteras al ser conocido como "el Santo de los Cantantes", gracias a la devoción de artistas internacionales como Ismael Rivera, quien le dedicó el famoso tema "El Nazareno".

El recorrido del "Naza" por las calles de Portobelo incluye al menos ocho paradas, en un rito que se extiende hasta la madrugada, marcando la culminación de un día de profunda fe y fervor religioso en la costa atlántica de Panamá.

