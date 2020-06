Pese a cuestionamientos, Carrizo es elegido para liderar el programa Panamá Solidario

La comisión interministeral del programa Panamá Solidario, que será la encargada del plan de ayuda social en la pandemia, es presidida por el vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo. Así se establece en una resolución, que fue publicada este jueves 4 de junio en Gaceta Oficial. Esta designación, aprobada por el Ejecutivo, genera críticas desde diversos sectores, luego que Carrizo fuese cuestionado por la gestión de la compra de ventiladores, que fue suspendida, ante los señalamientos de sobreprecios.

El pasado miércoles, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció que hará cambios en su gabinete, pero advirtió que Carrizo permanecerá en el cargo de ministro de la Presidencia.

“ Para que existan investigaciones independientes y objetivas, lo ideal es que los funcionarios que son objeto de investigación sean separados de su cargo, para que estas investigaciones procedan de forma correcta”, señala Carlos Barsallo, presidente del Capítulo panameño de Transparencia Internacional.

“ Vivimos en una democracia, no en una monarquía o sistema feudal. No puede haber en ningún momento una actuación del Estado en que la ciudadanía no quede clara que se buscó la mejor alternativa posible para lleva a cabo obras y contrataciones”, dijo el abogado, Gabriel Tribaldos.

La comisión deberá reunirse, al menos, una vez por mes y su función principal será aprobar la ejecución mensual del programa. Está integrada por Carrizo, los ministros Rosario Turner (Salud), Héctor Alexander (Economía), Doris Zapata (Trabajo), Ramón Martínez (Comercio), Markova Concepción (Desarrollo Social), Augusto Valderrama (Desarrollo Agropecuario), y Francisco Vigil, secretario de Descentralización.