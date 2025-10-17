Para 2029 podrían culminar los proyectos de mejoras en plantas potabilizadoras de Coclé y Panamá Oeste

Los trabajos se encuentran en la etapa final del contrato y se prevé que inicien en los primeros meses de 2026, con una duración aproximada de 48 meses.

Coclé y Panamá Oeste/Una serie de proyectos de infraestructura para la producción de agua potable se desarrolla en la provincia de Coclé, con una inversión estimada en más de 42 millones de dólares, según informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Las obras contemplan la rehabilitación y modernización de las plantas potabilizadoras de Penonomé, Capellanía en el distrito de Aguadulce, Natá y San Carlos —esta última ubicada en la provincia de Panamá Oeste—, todas afectadas por años de deterioro y falta de mantenimiento.

De acuerdo con el plan proyectado, los trabajos se encuentran en la etapa final del contrato y se prevé que inicien en los primeros meses de 2026, con una duración aproximada de 48 meses.

La entidad indicó que la finalización de las obras está prevista para diciembre de 2029. Con esta inversión, se estima beneficiar a unas 120 mil personas, de las cuales más de 115 mil residen en comunidades de Coclé.

El alcance del proyecto incluye diagnósticos técnicos, estudios ambientales y sociales, además de la rehabilitación de tomas de agua, modernización de los sistemas de tratamiento, reemplazo de equipos electromecánicos y actualización de los sistemas eléctricos y de control. También se contempla la capacitación del personal operativo encargado de la gestión de las plantas.

De forma paralela, el Idaan señaló que en la provincia también se desarrolla la rehabilitación de la planta potabilizadora de Farallón, con una inversión de 3.6 millones de dólares, que beneficiará a más de 2,500 residentes y miles de turistas que visitan la zona cada año.