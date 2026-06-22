Comunicación para el cambio: Arranca cumbre en Panamá sobre transformación del comportamiento social

El evento inaugural contó con la presencia de destacadas autoridades locales, entre ellas la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, y el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

Ciudad de Panamá/La Ciudad de Panamá se ha convertido en la sede, por primera vez, de la Cumbre Internacional de Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento (SBCC, por sus siglas en inglés).

Este trascendental encuentro reúne en el Panama Convention Center a centenares de especialistas provenientes de diversas partes del mundo con el objetivo de analizar el impacto de las nuevas tecnologías y la evolución de los ecosistemas informativos.

Durante esta edición, uno de los ejes temáticos principales se centra en evaluar cómo la inteligencia artificial está transformando la difusión de datos y de qué manera se propaga la desinformación en los entornos digitales actuales.

Se tiene previsto que las actividades de la cumbre se extiendan a lo largo de toda la semana, destacando además la participación programada para el miércoles del cantautor panameño Rubén Blades, quien abordará a través de una investigación cómo la música que compone contribuye a transformar comportamientos y a generar movimientos sociales tanto en Panamá como en toda América Latina.

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El evento inaugural contó con la presencia de destacadas autoridades locales, entre ellas la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, y el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

Durante su intervención, la ministra Carles enfatizó que la comunicación institucional no debe limitarse únicamente a la transmisión pasiva de información, sino que debe enfocarse en desarrollar capacidades de escucha y comprensión que generen confianza y movilicen cambios positivos dentro de las personas, las familias y las comunidades.

Sin embargo, la jornada también estuvo marcada por la tensión política debido a una reciente investigación periodística publicada por el diario La Prensa.

El informe revela que una compañía de la cual el ministro Boyd Galindo fue socio —hasta justo antes de asumir su cargo oficial— obtuvo contratos directos con el propio Ministerio de Salud por un monto estimado en 2.3 millones de dólares.

Al finalizar el acto de apertura, el titular de Salud esquivó las preguntas del equipo de TVN Noticias que buscaba esclarecer estos señalamientos sobre presunto conflicto de intereses, optando por retirarse del recinto a través de la puerta de servicio del centro de convenciones, escoltado por su equipo de trabajo, quienes se limitaron a indicar que las declaraciones correspondientes se darían en un momento posterior.

Información de Nicanor Alvarado

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