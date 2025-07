Dana Castañeda cierra ciclo como presidenta de la Asamblea y destaca la 'apertura' durante su gestión

Ciudad de Panamá, Panamá/Con la instalación de una nueva junta directiva, la presidenta saliente de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, diputada del partido Realizando Metas, aprovechó para rendir cuentas después de un año al frente del Legislativo.

Dijo que asumió la presidencia con la convicción de iniciar un proceso de transformación y ganar la confianza de la ciudadanía, que por años ha mirado con recelo a este órgano del Estado.

“Hoy, al concluir este periodo como presidenta de la Asamblea, puedo decir con certeza que dimos paso firme en esta convicción”, recalcó.

Entre las primeras acciones enumeradas por Castañeda destacó el retiro de las vallas metálicas que rodeaban el parlamento, símbolo de la "marcada distancia" entre los ciudadanos y el Legislativo.

Explicó que durante este año no ordenó instalar las vallas y en la tarde de ayer solicitó su retiro inmediato.

Otra de las acciones enumeradas fue la modernización del canal de la Asamblea y la creación de TVL, la televisora legislativa con una imagen moderna y dinámica; este cambio permitió mayor audiencia.

"Restablecimos las transmisiones en vivo, tanto del pleno como de las comisiones, de manera permanente, simultánea y transparente", sostuvo.

Castañeda también destacó la instalación de los relojes biométricos de marcación en el Palacio Justo Arosemena y en las oficinas de participación ciudadana, en todo el país.

La presidenta saliente agregó que en su gestión comenzó los procesos de desvinculación de los funcionarios que no laboraban y no tenían funciones, "aquellos que encontré en los pasillos y que no podían justificar sus salarios y estoy segura de que aún quedan".

"Aprobamos por resolución de Junta Directiva la implementación de la evaluación satisfactoria del desempeño cada dos veces al año a todos los funcionarios, incluyendo a los directores y jefes de departamentos", acotó.

De acuerdo con Castañeda, también inició la primera fase del proceso de digitalización de los expedientes del personal bajo la Dirección de Recursos Humanos a fin de cumplir con lo establecido en la Ley de reducción del uso de papel en el sector público y tener acceso digital, a los expedientes de nuestros funcionarios de manera inmediata y no en los archivos físicos que se encuentran fuera del parlamento.