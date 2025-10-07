Decomisan más de 2 mil unidades de cigarrillos de presunta procedencia ilegal en David

Chiriquí/En el marco de las acciones operativas desarrolladas por la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, se realizó un allanamiento en una residencia del distrito de David, donde se logró el decomiso de 2,826 unidades de cigarrillos de presunta procedencia ilegal.

Durante la diligencia, las unidades del Departamento Nacional de Investigación Policial (DNIP) incautaron 45 cajas, 90 paquetes, 92 cajas sueltas, 43 sobres de la marca Feeling y botellitas con licor.

Según las autoridades, este operativo representa un golpe significativo contra el comercio ilícito, el cual afecta tanto la salud pública como la economía formal del país.

🔗Puedes leer: Más de 160 aprehensiones y 68 allanamientos se registraron en las últimas horas

Los artículos decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes, mientras el caso se mantiene bajo seguimiento por parte del Ministerio Público.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la ley, e hizo un llamado a la población a continuar colaborando con las autoridades para combatir las actividades ilícitas en el país.