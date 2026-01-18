Decomisan 399 paquetes de droga en contenedor con destino a Australia

Decomiso de 399 paquetes de droga en un puerto del Pacífico
Decomiso de 399 paquetes de droga en un puerto del Pacífico / Policía Nacional

Mediante la operación Odiseo II, que se desarrolló en un puerto del Pacífico, la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, decomisó 399 paquetes con presunta droga que se encontraban en un contenedor, como parte de las acciones que mantiene contra el tráfico internacional de drogas.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el contenedor mantenía una trazabilidad desde Bélgica, transbordo en Panamá y destino final Australia.

El hallazgo se produjo tras labores de inteligencia, perfilamiento y verificación de la carga, lo que permitió a las autoridades detectar irregularidades y proceder con la inspección correspondiente.

Le puede interesar:

Temas relacionados

Policía Nacional contenedores Drogas en Panamá Bélgica Australia
Si te lo perdiste
Lo último
stats