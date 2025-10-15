Decomisan arma de fuego en una escuela de Colón, menor de 15 años es aprehendido

Tras el decomiso, el menor y el arma de fuego fueron remitidos de inmediato a las autoridades competentes.

Colón, Colón/Las alarmas se encendieron en la ciudad de Colón luego de que una operación conjunta entre la policía y el personal docente del Centro Educativo Básico General Juan Antonio Henríquez resultara en el decomiso de un arma de fuego en posesión de un estudiante.

El incidente, ocurrido en el corregimiento del Barrio Norte, involucra a un menor de tan solo 15 años que cursa el noveno grado en el programa Acelerado del plantel.

El comisionado Hermógenes Arguelles, jefe de la zona policial, confirmó la acción y los detalles del hallazgo.

“La aprehensión de un menor de edad se ha dado en conjunto con el personal docente del plantel educativo y personal de policía de menores”, explicó Arguelles.

La intervención permitió ubicar el arma dentro de las pertenencias del adolescente: “En esta ocasión se ubica dentro de una mochila un arma 380 con seis municiones sin detonar”, detalló el jefe policial.

El comisionado Arguelles añadió que se realizaron todas las coordinaciones necesarias para notificar a los padres del menor, a fin de que puedan "esclarecer las situaciones con respecto a la ubicación de esta arma”.

Puedes leer: Retoman las clases en el colegio de Colón donde fueron apuñalados cuatro estudiantes

Tras el decomiso, el menor y el arma de fuego fueron remitidos de inmediato a las autoridades competentes.

“Este menor de edad ya está siendo puesto a orden de la Fiscalía Adolescente para continuar con su debido trámite”, afirmó Arguelles.

Corresponderá ahora a la Fiscalía de Menores iniciar las investigaciones para determinar las razones por las cuales el arma de fuego se encontraba en posesión del adolescente y, más grave aún, dentro de un centro escolar.

Este hecho, que se suma a la preocupación generalizada por los incidentes de violencia y decomiso de armas en entornos educativos, ha activado las alarmas de la población colonense, que exige mayor seguridad y control en los planteles.

El pasado 2 de octubre, cuatro estudiantes fueron apuñalados por otros compañeros en el colegio José Guardia Vega, en la provincia de Colón.

Con información de Néstor Delgado