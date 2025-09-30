Defensoría alerta grave crisis hospitalaria: Urgencias desbordadas, personal exhausto y falta de especialistas

Panamá/El derecho a la salud de miles de panameños se encuentra comprometido por fallas estructurales y operativas detectadas en hospitales del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social, según un “informe especial” presentado por la Defensoría del Pueblo, a cargo de Eduardo Leblanc, tras una inspección nacional realizada el 17 de septiembre de 2025.

El documento expone que los hallazgos en al menos 27 hospitales abarcan desde deficiencias en limpieza hospitalaria hasta la falta de especialistas y medicamentos. Solo el Minsa tiene 21 hospitales bajo su paraguas; mientras que la Caja del Seguro tiene 15.

Servicios de apoyo sin estándares de bioseguridad

Durante la visita a centros médicos de Panamá, Chiriquí, Coclé, Darién, Herrera, Veraguas y Bocas del Toro, la Defensoría detalló que verificó que los servicios de apoyo, como lavandería, manejo de residuos y limpieza, “no cumplen con los estándares de bioseguridad requeridos”.

En hospitales como el Nicolás A. Solano, en La Chorrera (Panamá Oeste) y el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid (vía Transístmica), la Defensoría constató “carencias graves en dotación de personal, equipos obsoletos y productos químicos sin rotulación, lo que representa un riesgo inminente para pacientes y trabajadores”.

Escasez de medicamentos e insumos

El informe advierte que “la escasez de medicamentos, insumos quirúrgicos y reactivos de laboratorio es un problema recurrente”. En algunos hospitales, apenas se abastece un 25% de lo requerido, obligando a pacientes a costear tratamientos en farmacias y laboratorios privados. Según el informe, este desabastecimiento afecta especialmente a personas en situación de pobreza, incrementando la inequidad en el acceso a la atención médica.

Falta de especialistas y jornadas extenuantes

Uno de los puntos más críticos señalados es la carencia de médicos en áreas vitales. “La falta de especialistas médicos en áreas vitales como neonatología, anestesiología y psiquiatría”, advierte el informe, deja a los hospitales con apenas un especialista por disciplina y sin cobertura en turnos nocturnos o de madrugada. Esta situación, según la Defensoría, “puede derivar en retrasos quirúrgicos, diagnósticos tardíos y pérdida de vidas por falta de atención oportuna”.

El déficit de personal de enfermería y técnicos también resalta entre los hallazgos. En muchos hospitales, las enfermeras deben “asumir dobles turnos y jornadas superiores a 24 horas, lo que eleva el riesgo de errores y compromete la seguridad del paciente”. A ello se suma la saturación de urgencias, donde los pacientes esperan atención en “condiciones indignas”.

Hemodiálisis: desigualdades entre hospitales

En el área de hemodiálisis, la inspección detectó una fuerte desigualdad. “Mientras algunos cuentan con salas adecuadas y número suficiente de máquinas, otros apenas logran cubrir la demanda con infraestructura limitada y personal insuficiente”, constató la Defensoría.

Pacientes entrevistados manifestaron, de acuerdo con el informe, “quejas sobre alimentación inadecuada, largos traslados y fallas en el suministro de insumos, lo que vulnera de forma directa su derecho a la salud y a un trato digno”.

El informe concluye que estas deficiencias reflejan una “desconexión estructural entre lo que se declara en contratos, dotaciones, planes, y la realidad operativa en los hospitales”.

Ante este panorama, la Defensoría, a cargo de Eduardo Leblanc exigió la “implementación inmediata de medidas urgentes, como auditorías conjuntas, abastecimiento de medicamentos, refuerzo de personal y reparación de equipos hospitalarios”.

Además, pidió que se garantice un modelo uniforme de atención y se fortalezcan los mecanismos de supervisión y transparencia. “El derecho a la salud no puede seguir condicionado por fallas administrativas ni por desigualdades territoriales”, afirmó.