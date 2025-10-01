Detienen al presunto responsable del hurto de herramientas y equipos tecnológicos en Chiriquí

Los allanamientos simultáneos se realizaron en varias residencias ubicadas en los distritos de Bugaba y Alanje.

Chiriquí/La Policía Nacional, mediante la "Operación Musaraña", logró la recuperación de una significativa cantidad de herramientas, equipos tecnológicos y maquinaria presuntamente sustraídos mediante hurto agravado en la provincia de Chiriquí.

El operativo, coordinado con el Ministerio Público, se centró en allanamientos simultáneos en varias residencias ubicadas en los distritos de Bugaba y Alanje.

Detenido y artículos incautados

Por este caso, las autoridades lograron la aprehensión de un ciudadano, quien fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para iniciar el proceso de investigación y judicialización.

Las diligencias, encabezadas por unidades de la Seccional de Inteligencia, permitieron ubicar el presunto botín en varias locaciones, incluyendo los corregimientos de Canta Gallo y La Concepción. La variedad de los artículos recuperados sugiere que el grupo operaba con un amplio rango de objetivos, afectando tanto a residencias como a pequeños negocios o talleres.

Entre los equipos recuperados destacan:

Maquinaria pesada y herramientas: Generadores eléctricos, taladros, sopladores, cortadoras de césped, flexibles y una prensa de hierro.

Generadores eléctricos, taladros, sopladores, cortadoras de césped, flexibles y una prensa de hierro. Artículos tecnológicos y domésticos: Teléfonos celulares, una bomba de agua y equipos de sonido.

Teléfonos celulares, una bomba de agua y equipos de sonido. Misceláneos: Marcos de madera y carretillas.

Todos estos elementos guardan presunta relación con múltiples denuncias por delitos contra el patrimonio económico y serán piezas clave en el proceso investigativo que busca identificar a todos los involucrados en esta red de hurto agravado.