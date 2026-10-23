Demolición del edificio de correos en Penonomé tomará entre tres y cuatro días

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para que, al observar el movimiento de maquinaria pesada durante la demolición, evite caminar cerca del área.

Penonomé, Coclé/La demolición de unas antiguas estructuras que durante años funcionaron como oficinas de correos en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé, tomará aproximadamente entre tres y cuatro días, según informó el ingeniero municipal de la Alcaldía de Penonomé, quien forma parte del comité encargado de coordinar estos trabajos.

Las labores se desarrollan bajo protocolos de seguridad y con el acompañamiento del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), debido a las condiciones de las estructuras y a la presencia de una vivienda contigua, cuyos propietarios también han cumplido con los procedimientos requeridos para iniciar la demolición.

José Gómez, integrante del Comité Técnico Post Terremoto, explicó que primero se retiró la parte considerada más crítica, que representaba un riesgo de colapso sobre la vivienda cercana. Posteriormente, se contempla el uso de una pala mecánica para continuar con los trabajos de manera segura.

“Todo lo que se ha hecho desde el terremoto hasta la fecha se ha ido coordinando con el Sinaproc”, indicó Gómez, al referirse a las acciones adoptadas tras el sismo del pasado 9 de octubre.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para que, al observar el movimiento de maquinaria pesada durante la demolición, evite caminar cerca del área de trabajo y mantenga una distancia prudente para prevenir accidentes.

Los trabajos buscan reducir los riesgos asociados a las antiguas estructuras y garantizar la seguridad de los residentes y transeúntes en el sector.

Con información de Nathaly Reyes