Muere por dengue niña de un año en Bocas del Toro; cuarta víctima en la provincia

Bocas del Toro/La provincia de Bocas del Toro registra su cuarta defunción por dengue en lo que va del año, luego de la muerte de una niña de un año de edad, residente en el corregimiento de Las Tablas.

De acuerdo con el epidemiólogo regional, Abdiel Rodríguez, la menor fue llevada al Hospital de Changuinola en un “estado de bastante deterioro”, donde se confirmó que padecía dengue.

Debido a la gravedad del cuadro, se tomó la decisión de trasladarla al Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía en David, Chiriquí. Sin embargo, la niña no resistió y falleció en el trayecto.

Casos en aumento

Las cifras oficiales reflejan la magnitud del problema: en Bocas del Toro se han confirmado 648 casos de dengue, de los cuales 512 corresponden al distrito de Changuinola, considerado el epicentro del brote.

Rodríguez explicó que, aunque se mantienen las labores de control de vectores, el trabajo enfrenta serias dificultades. “Con los disturbios ocurridos hace dos meses en la provincia, varios vehículos del programa fueron destruidos, lo que ha limitado las acciones de fumigación y eliminación de criaderos”, señaló el epidemiólogo.

Llamado a la comunidad

El funcionario insistió en que la población debe reforzar las medidas de prevención desde sus hogares, principalmente eliminando recipientes que puedan servir como criaderos de mosquitos.

“Es necesario que los residentes eliminen envases o depósitos de agua que puedan convertirse en criaderos de Aedes aegypti. Solo con el apoyo de la comunidad podemos reducir el riesgo de más contagios y muertes”, recalcó Rodríguez.

La defunción de la menor pone de relieve la urgencia de intensificar tanto las medidas institucionales como la corresponsabilidad ciudadana para contener el avance del dengue en la región.