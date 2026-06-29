Denuncia por presunta corrupción deriva en la aprehensión de tres funcionarios de Aduanas

Se espera que en las próximas horas se envíe a estas personas a una audiencia de garantías en donde se legalizará la aprehensión, imputarán cargos y determinarán las medidas cautelares más apropiadas según la naturaleza del caso.

Durante diligencias de allanamiento en los sectores de Monte Rico, 24 de Diciembre y Nuevo Tocumen, fueron aprehendidos 3 funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas, por supuestas conductas delictivas, vinculadas a delitos contra la administración pública.

Se trata de una operación desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción, Sección de Atención Primaria, en colaboración con la Autoridad Nacional de Aduanas, Policía Nacional y DIJ, en donde se investiga a estos funcionarios por supuestos actos de corrupción.

Dentro del desarrollo de estas diligencias se logró ubicar documentos públicos relacionados con los hechos denunciados, celulares y una gran cantidad de dinero en efectivo.

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La denuncia fue interpuesta por un empresario de la localidad, el 27 de mayo de 2026, ante la Fiscalía Anticorrupción.

La Procuraduría General de la Nación reiteró el compromiso firme con el combate a la corrupción, la defensa de los intereses patrimoniales del Estado panameño y el cumplimiento del marco legal vigente.

Se espera que en las próximas horas se envíe a estas personas a una audiencia de garantías en donde se legalizará la aprehensión, imputarán cargos y determinarán las medidas cautelares más apropiadas según la naturaleza del caso.

Reacción de Aduanas

Luego que el Ministerio Público diera a conocer sobre la aprehensión de los funcionarios, la Autoridad Nacional de Aduanas informó a la ciudadanía que, al recibir la denuncia, inició de manera inmediata una investigación interna en la que se identificó a los tres funcionarios.

Como parte de su compromiso con la transparencia institucional y el estricto cumplimiento de la ley, la entidad llevó a cabo una coordinación interinstitucional con el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), a fin de facilitar el desarrollo de las investigaciones que culminaron con la aprehensión de funcionarios presuntamente vinculados a actividades ilícitas.

La investigación forma parte de la operación Quórum. De acuerdo con los datos preliminares, los funcionarios son señalados por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, relacionados con la exigencia de pagos indebidos a un usuario, de los cuales habrían recibido inicialmente un adelanto bajo la promesa de completar $20,000.00.

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