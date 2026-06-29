Terremotos: Venezolana residente en Panamá comparte su dolor tras la pérdida de familiares en la tragedia

El gobierno venezolano ha informado de que 774 edificios están colapsados y la cifra de muertos asciende a casi 1.500 personas.

La tragedia provocada por los terremotos en Venezuela golpeó de manera directa a la familia de Ysbelia Estrada, una venezolana con 17 años de residencia en Panamá, quien confirmó la muerte de su hermano y su cuñada, mientras continúa la angustiosa búsqueda de dos familiares que permanecen desaparecidas.

Estrada relató que su hermano y su esposa quedaron atrapados en una vivienda de tres niveles en Catia La Mar, estado La Guaira. Explicó que un sobrino, el único sobreviviente del núcleo familiar, logró ingresar al inmueble con ayuda de otras personas para rescatarlos, pero ambos fallecieron. Sus restos fueron sepultados el pasado sábado.

La incertidumbre persiste por el paradero de su sobrina, Gloria Sánchez, y la hija de esta, Glorielis Sánchez, de siete años, quienes residían en un edificio de Playa Grande, también en el estado La Guaira.

Según indicó, la familia ha recorrido hospitales, morgues y centros de atención, sin obtener información sobre ellas.

"De los cuatro familiares que estuvieron directamente afectados, Gloria Sánchez y su hija Glorielis continúan desaparecidas", expresó Estrada.

Luego de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados con apenas 39 segundos de diferencia, Estrada afirmó que durante las primeras 48 horas fueron familiares, vecinos y voluntarios quienes realizaron las labores de rescate para intentar salvar a las personas atrapadas entre los escombros, antes de la llegada de equipos de apoyo internacionales.

También agradeció las muestras de solidaridad recibidas desde Panamá.

Destacó el respaldo brindado tanto por la sociedad panameña como por las autoridades, mediante el envío de ayuda humanitaria y rescatistas.

Sobre la situación en las zonas afectadas, sostuvo que la infraestructura y el sistema de salud sufrieron graves daños. Además, cuestionó las cifras oficiales de víctimas y desaparecidos, al considerar que no reflejan la magnitud de la emergencia.

Asimismo, aseguró que organizaciones de la sociedad civil han asumido un papel clave en la distribución de la ayuda humanitaria, aunque denunció que se han presentado obstáculos para el ingreso de donaciones y de equipos internacionales de rescate.

Mientras continúan las labores de búsqueda, miles de familias venezolanas permanecen a la espera de noticias sobre sus seres queridos, entre ellas la de Ysbelia Estrada, que aún mantiene la esperanza de encontrar a su sobrina y a su sobrina nieta.

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