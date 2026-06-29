Jóvenes de entre 15 y 18 años podrán aplicar a becas para estudiar en el extranjero: Esto es lo que debe saber

Las postulaciones pueden realizarse a través del sitio web pa.uwc.org , donde los interesados encontrarán los requisitos, el proceso de selección y la información sobre los colegios participantes.

Ciudad de Panamá/Jóvenes panameños de entre 15 y 18 años ya pueden postularse para obtener una beca que les permita cursar el Bachillerato Internacional en uno de los 18 colegios de la red United World Colleges (UWC), presentes en cuatro continentes.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre y está dirigida a estudiantes que actualmente cursen décimo, undécimo o duodécimo grado, tengan entre 15 y 18 años al 31 de diciembre y mantengan un promedio mínimo de 4.2 en los dos últimos años lectivos.

Mork Hernández, integrante del Comité Nacional de UWC Panamá y egresado del Pearson College de Canadá, explicó que el movimiento UWC nació en 1962 con el propósito de promover la paz a través de la educación, reuniendo a jóvenes de distintas nacionalidades para convivir y estudiar juntos durante los últimos años de la educación media.

Actualmente, la organización cuenta con 18 colegios distribuidos en cuatro continentes, presencia en más de 175 comités nacionales y una red de más de 91 mil egresados en todo el mundo.

Hernández señaló que los primeros panameños participaron en este programa en 1982, mientras que el Comité Nacional de UWC Panamá fue conformado en 1996 por egresados que, desde entonces, organizan anualmente el proceso de selección de nuevos becarios.

El entrevistado compartió además su experiencia personal al señalar que cursaba estudios en la Escuela Normal de Santiago cuando conoció la convocatoria a través de un periódico. Tras postularse, obtuvo una beca para estudiar en Pearson College, convirtiéndose en uno de los primeros estudiantes del interior del país en acceder al programa y en hacerlo sin dominar el idioma inglés.

Asimismo, destacó que este año Panamá enviará, por primera vez, a nueve estudiantes a distintos colegios de la red UWC, luego de recibir un elevado número de postulaciones con perfiles destacados.

Los aspirantes podrán optar por becas completas, becas parciales o cupos, dependiendo de las asignaciones que realice la Oficina Internacional de UWC.

Las personas interesadas pueden presentar su solicitud hasta el 1 de noviembre a través del sitio web pa.uwc.org, donde encontrarán los requisitos, el proceso de selección y la información sobre los 18 colegios que forman parte de la red internacional.

Otras notas que le pueden interesar: