Denuncian falta de atención para adolescente embarazada en el Hospital Nicolás A. Solano

Panamá Oeste/Familiares de pacientes hospitalizados en el Hospital Nicolás A. Solano, en La Chorrera, denunciaron casos de falta de atención oportuna. Entre los testimonios conocidos este viernes, destaca el de una madre que asegura que su hija adolescente embarazada lleva una semana internada sin recibir información clara sobre su estado de salud.

“Hace tres días la indujeron al parto y hasta hoy sigue acostada en la cama. No me dan respuesta de qué van a hacer con ella, si la van a dejar tener un parto normal o si será cesárea. Me tiene bastante desesperada, incluso mi hija me escribe diciéndome que no sabe qué está desesperada, sin saber qué va a pasar con ella”, relató entre lágrimas la señora Serafina Martínez.

Otra familiar denunció además que la joven presenta presión arterial alta y teme por su vida ante la falta de decisiones médicas. “Todos los días le hacen exámenes y no buscan una solución. Parece que están esperando una desgracia porque no es familiar de ellos”, reclamó.

Entre las molestias de otros familiares, también cuestionaron la escasez de personal, los equipos en mal estado y los retrasos en las cirugías. Aseguran que, pese a las complicaciones de salud de algunos pacientes, no se aprueban traslados a otros centros médicos.

“Mi esposo se ha complicado. Se le subió la bilirrubina, el azúcar, el riñón y el hígado. Pedí su traslado y me dijeron que aquí no hacen traslados, que si quiero llevármelo debo firmar una orden. Eso no es una solución; nos tratan en condiciones inhumanas”, denunció la esposa del hombre hospitalizada.

Ante las quejas, se intentó obtener la versión de la dirección médica del hospital, pero declinaron ofrecer declaraciones.

El Hospital Nicolás A. Solano ha sido objeto de críticas en reiteradas ocasiones por parte de pacientes y familiares, quienes reclaman mejoras urgentes en la atención, el equipo médico y las condiciones del único hospital público de referencia en la provincia de Panamá Oeste.

Información de Yiniva Caballero

