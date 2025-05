Residentes de Vacamonte temen quedarse sin agua ante fuga en un tanque del Idaan

La comunidad de Vacamonte, en la provincia de Panamá Oeste, se encuentra alarmada por el continuo desperdicio de miles de galones de agua potable. Residentes de la barriada La Reina denuncian que, desde hace aproximadamente dos semanas, un tanque de reserva que abastece a más de 400 viviendas está perdiendo agua de forma constante.

Según los testimonios recabados por TVN Noticias, se realizó un trabajo de reparación en el tanque debido a la falta de suministro, pero tras la intervención, el agua comenzó a derramarse sin control. Los vecinos aseguran haber reportado el daño; sin embargo, hasta el momento no se ha llevado a cabo ninguna reparación efectiva.

"La preocupación de nosotros es que nos quedemos sin agua, pues aquí está votando a diario, día y noche, el agua", manifestó una residente, detallando la gravedad de la fuga en el tanque.

Además, otra residente de la barriada señaló la existencia de otras fugas: "Como cuatro fugas de agua más en la barriada, en calle C, en calle E, en calle H que han sido reportadas, pero qué va, no han sido reparadas. No sé cuánto reporte más tendríamos que poner, a quién tendremos que acudir”.

La comunidad relató que, tras insistentes llamados, la directora del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales finalmente atendió la problemática y su personal realizó ajustes en algunas válvulas, lo que inicialmente restableció el suministro. Sin embargo, poco después, la fuga en el tanque se intensificó.

Además del problema en el tanque de reserva, los residentes aseguran que existen más de cinco puntos adicionales en la barriada donde se desperdicia agua potable. La ironía de la situación radica en que, mientras en Vacamonte se pierde el vital líquido, comunidades cercanas como El Chumical y El Valle sufren de problemas de desabastecimiento.