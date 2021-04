Cortizo aún no anuncia quien ocupará la dirección de la Senniaf

Por María De Gracia (Periodistas)



Hace 10 días, el presidente de la República Laurentino Cortizo confirmó que la Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) le entregó la evaluación de los aspirantes a director de esta entidad, sin embargo aún el mandatario no ha anunciado su decisión sobre quien ocupará el cargo.

"Aún no tenemos un director o directora de la Senniaf y esta en total acefalía la institución, pareciera ser que este tema no le importa a nadie", señaló la diputada suplente Walkiria Chandler.

Chandler, quien pertenece a la subcomisión de la Asamblea Nacional que realizó el sobre la situación en los albergues de Panamá, señala que las investigaciones sobre este caso avanzan a paso lento.

"Escuché con mucha preocupación al mandatario de la República decir que no era una prioridad designar un nuevo procurador de la Nación y claro que me preocupa porque el es jefe del Ministerio Público, el jefe de los fiscales, y son ellos los que están llamados a investigar y perseguir el delito para poder deslindar las responsabilidades entre todos aquellos que por acción u omisión permitieron que se dieran estos abusos y muchos que se pueden seguir dando porque no tenemos conocimiento que esta pasando con esos menores y los escasos albergues que nos comunicaron que habían sido cerrados, no dieron detalles de las razones y que está pasando con los menores, parece que hay un se secretismo cómplice", dijo Chandler.

Desde diferentes sectores indican que que es importante que el estado garanticé la seguridad de niños y niñas.

La Junta Directiva del Senniaf remitió a Cortizo, un informe con la lista de los cinco candidatos preseleccionados con sus respectivos expedientes evaluados.

Anteriormente, el mandatario había solicitado a la Junta Directiva de la Senniaf convocar a un concurso para seleccionar al nuevo director o Directora de la institución.

Este proceso se abrió luego de la renuncia de la última directora de la entidad, Mayra Inés Silvera, quien se convirtió en la primera funcionaria que abandona el gobierno en medio del escándalo por los abusos cometidos en albergues bajo la custodia de la Senniaf.