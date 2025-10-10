Deslizamientos y desbordamientos afectan comunidades tras intensas lluvias en Bocas del Toro

Los residentes reportaron que por varias horas permanecieron incomunicados, además de enfrentar interrupciones en el servicio de energía eléctrica.

Fuertes lluvias registradas durante la noche del jueves y la mañana de este viernes provocaron nuevos deslizamientos de tierra en el distrito de Almirante, provincia de Bocas del Toro, dejando varias viviendas y comunidades afectadas.

Los residentes reportaron que por varias horas permanecieron incomunicados, además de enfrentar interrupciones en el servicio de energía eléctrica.

“Cuando hay lluvia, hay derrumbe en la calle. Está fea y no la han arreglado. Son puras promesas y no hay nada”, manifestó uno de los residentes.

Las precipitaciones también ocasionaron el desbordamiento de quebradas y el anegamiento de calles en distintos sectores del distrito, complicando la movilidad y generando preocupación entre los pobladores.

Equipos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) realizaron monitoreos en las zonas afectadas para evaluar los daños y garantizar la seguridad de los residentes.

Ante estas condiciones, las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener la precaución, especialmente a quienes habitan en áreas propensas a deslizamientos o inundaciones. Además, recomendaron evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, ya que se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias durante el fin de semana.

Con información de Nixon Miranda