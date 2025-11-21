21 condenados y 39 detenidos provisionalmente por tráfico de drogas desde el Aeropuerto de Tocumen

Esta causa se enmarca dentro de un proceso complejo que incluye múltiples diligencias investigativas desarrolladas por el Ministerio Público desde 2023.

Ciudad de Panamá/La jueza de garantías del Primer Distrito Judicial ordenó la medida cautelar personal de detención provisional para 39 ciudadanos imputados por la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, así como por tráfico internacional de drogas.

La decisión se adoptó al término de una extensa audiencia que inició el jueves 13 de noviembre a las 2:00 p.m. y concluyó el viernes 21 de noviembre a la 1:00 p.m.

Durante este acto, se validaron 21 acuerdos de pena consensuados entre el Ministerio Público y defensores particulares, así como con abogadas del Instituto de la Defensa Pública, que derivaron en sanciones que oscilan entre 60 y 180 meses de prisión.

Previamente, la jueza había legalizado la aprehensión de 59 personas y declaró ilegal la aprehensión de un ciudadano, además de dar por presentada la formulación de imputación por parte del Ministerio Público.

Los defensores particulares anunciaron recursos de apelación contra la medida cautelar de detención provisional, por lo que la audiencia de apelación fue programada para el 9 de diciembre, a las 8:30 a.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones en Plaza Fortuna.

Esta causa se enmarca dentro de un proceso complejo que incluye múltiples diligencias investigativas desarrolladas por el Ministerio Público desde 2023, en coordinación con distintos estamentos de seguridad del Estado, en el contexto de las operaciones “Colibrí” y “Eros”, orientadas a desarticular organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.

Uno de los métodos más sofisticados de esta organización era el llamado “colillaje”: manipular equipaje en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cambiando etiquetas de maletas legítimas por otras que contenían cocaína para enviarlas como equipaje normal en vuelos comerciales hacia Europa.

Se reveló que varios empleados del aeropuerto desempeñaban un rol clave para facilitar la operación.