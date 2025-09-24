Detención provisional para un hombre por actos libidinosos contra una menor en un centro hospitalario

David, Chiriquí/Un juez de garantías ordenó la detención preventiva por seis meses de un hombre de 23 años, acusado de cometer actos libidinosos en perjuicio de una menor de edad en el Hospital Regional Rafael Hernández, en David. El juez legalizó la aprehensión y formuló los cargos tras una audiencia de control de garantías.

Te puede interesar: Fósil de pez de 6 millones de años hallado en Colón reescribe la historia del istmo de Panamá

El incidente se registró dentro del centro hospitalario, ubicado en la provincia de Chiriquí, cuando la madre de la niña de ocho años de edad acusó al sujeto de tocar a la menor mientras esperaban en una sala de consulta. La investigación reveló que las cámaras de videovigilancia y el testimonio de la menor fueron elementos clave para la decisión del juez.

Te puede interesar: Autoridades investigan privación de libertad a un hombre en Bocas del Toro

Este caso, que conmocionó a la comunidad, entra ahora en una fase de investigación de seis meses, durante la cual la Fiscalía recabará más pruebas. El acusado permanecerá bajo detención preventiva mientras avanza el proceso.

Con información de Demetrio Ábrego