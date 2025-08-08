Detención provisional para hombre acusado de privar de libertad y agredir psicológicamente a su pareja

La Fiscalía sustentó su solicitud de detención en diversos riesgos procesales, entre ellos, el posible atentado contra la víctima y sus familiares, la destrucción de pruebas y la gravedad de los hechos.

Ciudad de Panamá/Un hombre de 25 años fue enviado a detención provisional tras ser imputado por los delitos de violencia psicológica y privación de libertad, en perjuicio de su pareja de 30 años, según informó la Fiscalía Regional de San Miguelito.

La medida fue impuesta luego de que la Sección de Delitos contra la Vida, la Integridad Personal y la Libertad presentara cargos por un hecho ocurrido la noche del 4 de agosto, en una residencia ubicada en la barriada San Antonio, corregimiento de Rufina Alfaro.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado humilló, agredió y encerró a su pareja, acusándola de ser lesbiana y sometiéndola a vejaciones verbales y físicas, además de mantenerla encerrada en un clóset bajo amenazas.

La Fiscalía sustentó su solicitud de detención en diversos riesgos procesales, entre ellos, el posible atentado contra la víctima y sus familiares, la destrucción de pruebas y la gravedad de los hechos.

Gracias a que la víctima conservaba su teléfono celular, logró contactar a una persona conocida para pedir ayuda. Al no recibir respuesta del agresor, esta persona alertó a unidades de la Policía Nacional, que intervinieron y lograron rescatar a la mujer.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de perseguir estos delitos, desarrollar investigaciones objetivas y ejercer la acción penal ante los tribunales, a fin de garantizar justicia a las víctimas.