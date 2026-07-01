Detención provisional para dos imputados por homicidio y robo agravado en caso ocurrido entre Río Abajo y Villa Rica

Ciudad de Panamá/Dos personas permanecerán en detención provisional mientras avanzan las investigaciones por su presunta vinculación con un homicidio, una tentativa de homicidio, asociación ilícita para delinquir y robo agravado, hechos registrados el pasado 18 de junio de 2026 entre los sectores de Río Abajo y Villa Rica.

La medida fue obtenida por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, durante una audiencia de solicitudes múltiples, en la que un juez de garantías legalizó la aprehensión de ambos sospechosos y dio por presentada la formulación de cargos.

Al evaluar la solicitud de medida cautelar, el Tribunal de Garantías ordenó la detención provisional de los imputados al considerar que existían riesgos de fuga, de afectación a los medios de prueba, de poner en peligro a la víctima sobreviviente, así como un riesgo para la comunidad debido a la gravedad de los hechos investigados.

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De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el crimen ocurrió la tarde del 18 de junio en un taller ubicado en el corregimiento de Río Abajo. Presuntamente, los ahora detenidos, junto con otras personas, llegaron al lugar a bordo de un vehículo y despojaron violentamente a las víctimas de sus pertenencias, entre ellas teléfonos celulares y prendas de valor.

Las pesquisas señalan que, posteriormente, las víctimas fueron amordazadas y recibieron múltiples disparos con arma de fuego con la presunta intención de acabar con sus vidas. Después del ataque, habrían sido trasladadas en un vehículo hasta el sector de Villa Rica.

Horas más tarde, las autoridades ubicaron el automóvil con una de las víctimas sin vida en su interior, mientras que la otra fue encontrada con heridas de bala y logró sobrevivir al ataque.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones para identificar y ubicar a las demás personas presuntamente involucradas en este hecho delictivo.