Niegan cambio de medida cautelar para exfuncionaria imputada por delincuencia organizada

Ciudad de Panamá/Una exfuncionaria del Órgano Judicial, que mantiene una medida cautelar de detención provisional desde el año 2022, tras ser aprehendida en el marco de la operación “Damasco”, permanecerá bajo detención, luego que una jueza le negara una solicitud de reemplazo de medida cautelar.

La audiencia de solicitud de sustitución de medidas cautelares personales se llevó a cabo este martes 26 de agosto en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Plaza Ágora y estuvo presidida por la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Mónica Barrios.

La defensa técnica de la exfuncionaria imputada por los delitos contra la seguridad colectiva (delincuencia organizada) y contra la administración pública, en la modalidad de corrupción de funcionarios, solicitó que se cambiara la medida cautelar por retención domiciliaria, uso de brazalete electrónico y prohibición de salida del país; sin embargo, Barrios se negó a esta solicitud.

La jueza argumentó su decisión en que se mantienen las circunstancias por las cuales se impuso la detención provisional. Los elementos de vinculación y el riesgo procesal, específicamente el peligro para la comunidad, no han variado.

Además, se tomó en cuenta un informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) en el que se concluye, con base en la entrevista médica, que la paciente puede continuar bajo detención provisional.

Durante esta audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Leroy Ibarra, mientras que la defensa técnica de la imputada estuvo a cargo de la abogada Kathia Quiel Carreira, quien decidió interponer un recurso de apelación contra la decisión.

Esta audiencia de apelación fue programada para el próximo 5 de septiembre, a las 2:00 p.m., en la sala 5, ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.

Este no es el primer intento en el que la exfuncionaria, Nicel Solano, intenta cambiar su medida cautelar. En mayo de este 2025 también solicitó un cambio de medida cautelar, que también se le negó.

¿En qué consistió la operación Damasco?

La investigación por este caso se inició en octubre de 2018.

Solano fue capturada el 10 de febrero de 2022 en la provincia de Los Santos en el marco de la operación Damasco tras el desarrollo de nueve diligencias de allanamiento en las provincias de Panamá y Los Santos.

Según las investigaciones de la Fiscalía, la exfuncionaria brindaba información a una organización criminal que presuntamente se dedicaba a la comisión de delitos como secuestro, robo, sicariato, extorsión, tráfico de drogas, entre otros en el área de Panamá Este.

Durante la audiencia de legalización de la aprehensión, imputación de cargos e imposición de medidas cautelares desarrollada el 12 de febrero de 2022, el Ministerio Público presentó informes policiales de seguimiento y vigilancia, diligencias de allanamientos y, en el caso de la exfuncionaria, transcripciones de WhatsApp, incautación de datos y audios que la vinculan con la organización criminal. Por este caso, más de 30 personas han sido imputadas y mantienen diversas medidas cautelares como detención provisional, reporte periódico y arresto domiciliario.

