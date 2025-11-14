Detención provisional para menor de 15 años vinculado a homicidio en Cativá

El juez de garantías legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de cargos por homicidio doloso agravado.

A solicitud de la Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón, un juez de garantías decretó la detención provisional de un menor de 15 años presuntamente involucrado en el homicidio de un hombre de 70 años, hecho ocurrido el pasado 12 de noviembre en la comunidad de La Represa, corregimiento de Cativá, provincia de Colón.

Según los primeros informes, varios sujetos ingresaron a la residencia de la víctima, donde se produjo el ataque que terminó con la vida del adulto mayor. Tras las diligencias iniciales, el menor fue aprehendido y puesto a disposición de las autoridades competentes.

Durante la audiencia, el juez de garantías legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de cargos por homicidio doloso agravado.

La medida cautelar de detención provisional fue considerada necesaria debido a la gravedad del hecho y al riesgo procesal identificado por la fiscalía.

El Ministerio Público contará ahora con un período de seis meses para recabar todas las evidencias necesarias dentro de la investigación. Mientras avanza el proceso, el menor deberá permanecer en un centro de custodia para adolescentes.

Con información de Nestor Delgado