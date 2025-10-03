Detienen a ‘Chuky’ durante operativo contra microtráfico

El señalado fue puesto a órdenes de la Fiscalía, donde se le abrirá investigación por presunta vinculación con la venta de sustancias ilícitas.

Ciudad de Panamá/Un hombre de 26 años, conocido con el alias de “Chuky”, fue aprehendido durante un operativo conjunto de la Policía Nacional y el Ministerio Público, realizado en el corregimiento de Bellavista, específicamente en el sector de El Carmen.

Según informaron las autoridades, la diligencia de allanamiento se dio en seguimiento a investigaciones por presunta venta de sustancias ilícitas.

Durante el procedimiento, el sujeto se mostró renuente a colaborar con las unidades policiales y, al percatarse de su presencia, lanzó por la ventana varias bolsas tipo Ziploc que contenían hierba seca.

En el lugar también se decomisó una pesa digital, dinero en efectivo y equipo tecnológico que presuntamente eran utilizados para la distribución de drogas a pequeña escala.

Alias “Chuky” fue puesto a órdenes de la Fiscalía, que continuará con las investigaciones para determinar su nivel de responsabilidad en los hechos y posibles vínculos con otras personas dedicadas al microtráfico en el área.

Con información de Meredith Serracín