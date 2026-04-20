DGI habilita atención parcial en su sucursal de Vía España

En estas instalaciones se estarán gestionando procesos relacionados con el pago del impuesto de combustible, la entrega de marbetes y la aprobación de liquidaciones de aduanas.

La Dirección General de Ingresos (DGI) informó que ha habilitado la recepción de trámites correspondientes a la Sección de Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) en sus oficinas ubicadas en Vía España, como parte de una medida temporal tras recientes acontecimientos en su sede principal.

De acuerdo con la entidad, en estas instalaciones se estarán gestionando procesos relacionados con el pago del impuesto de combustible, la entrega de marbetes y la aprobación de liquidaciones de aduanas, todos vinculados al área del ISC.

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La institución explicó que esta decisión responde a los acontecimientos registrados el pasado 14 de abril en su sede principal, cuando una persona murió por el desplome de un elevador.

La DGI exhortó a los contribuyentes a mantenerse informados a través de sus canales oficiales, incluyendo sus redes sociales y el portal web eTax 2.0, donde podrán acceder a información actualizada sobre los servicios habilitados.