DGI envía cartas personalizadas a contribuyentes con 'inconsistencias' para promover la regularización voluntaria

Ciudad de Panamá/La Dirección General de Ingresos (DGI), en el marco de sus funciones de fiscalización y fomento del cumplimiento voluntario, inició el envío de cartas personalizadas a contribuyentes que presentan inconsistencias en sus informes y declaraciones juradas, con el propósito de facilitar la corrección de posibles omisiones y promover la regularización de sus obligaciones tributarias.

Estas notificaciones, sustentadas en información disponible en los sistemas de la institución, brindan a los contribuyentes la oportunidad de revisar y rectificar sus declaraciones antes de que se inicien procesos formales de verificación o sanción.

La DGI exhortó a las personas y empresas que reciban estas comunicaciones a atenderlas dentro de los plazos establecidos, a fin de evitar contratiempos y garantizar el cumplimiento de las normas fiscales vigentes.

El organismo destacó que esta iniciativa forma parte de sus estrategias de gestión preventiva y educativa, orientadas a fortalecer la cultura tributaria y fomentar la transparencia en el cumplimiento de las responsabilidades fiscales.

Finalmente, la DGI reiteró su compromiso con una gestión transparente, equitativa y basada en el diálogo, en apoyo al fortalecimiento del sistema fiscal y al desarrollo económico del país.