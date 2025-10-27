Día del Estudiante: Roderick Agueldo asumió simbólicamente la Presidencia de la República

Además de la Presidencia, otros estudiantes destacados ocuparon simbólicamente cargos de ministros de Estado y recorrieron las distintas oficinas del Palacio de las Garzas.

Ciudad de Panamá/Durante la ceremonia, realizada en el Palacio de las Garzas, el presidente José Raúl Mulino felicitó a Roderick Agueldo y a los demás estudiantes seleccionados por su excelencia académica y liderazgo estudiantil, señalando que representan el futuro del país y el compromiso de la juventud con el desarrollo nacional.

Por su parte, Roderick, quien asumió la presidencia por un día, expresó su emoción y orgullo por haber sido elegido para representar al estudiantado panameño.

“Primero que nada, me siento muy orgulloso y profundamente agradecido con Dios, con mis padres, con los docentes de mi colegio, con mis compañeros y amistades. Agradezco a todos ellos. Muy responsable y honradamente voy a estar representando hoy lo que es el más alto cargo de la República, que es el del presidente”, manifestó el joven mandatario.

Además de la Presidencia, otros estudiantes destacados ocuparon simbólicamente cargos de ministros de Estado y recorrieron las distintas oficinas del Palacio de las Garzas, donde conocieron de cerca el funcionamiento de la administración pública y la importancia del servicio al país.

De acuerdo con información del Ministerio de Educación (Meduca), los jóvenes participantes forman parte del programa “Jóvenes Líderes del Aula para el Mundo, Deja Huellas”, el cual reconoce a estudiantes con los mejores promedios académicos y liderazgo en sus comunidades educativas.

Los seleccionados provienen de seis regiones educativas: Chiriquí, Comarca Emberá, Panamá Centro, Colón, Panamá Este y San Miguelito.

Con esta iniciativa, la Presidencia de la República busca fomentar la participación cívica, el liderazgo y los valores democráticos entre los jóvenes, inspirándolos a ser agentes de cambio y protagonistas en la construcción del futuro de Panamá.

Con información de Yenny Caballero