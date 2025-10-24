Día Mundial contra la Polio: Expertos recomiendan mantener actualizados los esquemas de vacunación en Panamá

La doctora Milagros Chang explicó que, aunque Panamá no registra casos desde 1972, el país sigue siendo vulnerable por su condición de nación de tránsito.

Ciudad de Panamá/En el marco del Día Mundial contra la Poliomielitis, la doctora investigadora Milagros Chang, del centro Cevaxin, reiteró la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación, especialmente en niños menores de cinco años, principal grupo de riesgo de esta enfermedad viral altamente contagiosa.

Chang explicó que, aunque Panamá no registra casos desde 1972, el país sigue siendo vulnerable por su condición de nación de tránsito. “Podemos tener casos importados en cualquier momento”, advirtió. Por eso, subrayó, la prevención sigue siendo la vacunación, la única herramienta comprobada para evitar brotes.

Cevaxin, centro de investigación clínica y epidemiológica con más de 13 años en el país, ha trabajado con más de 10 mil voluntarios en ensayos de vacunas contra enfermedades como el dengue y el norovirus. Actualmente, participa en estudios orientados a reforzar la erradicación de la poliomielitis en Panamá, en alianza con instituciones nacionales e internacionales.

Clave para mantener la protección

La especialista detalló que el esquema nacional contra la polio incluye dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad, con un refuerzo entre los 2 y los 6 años. “No es necesario que los adultos se vacunen si ya completaron el esquema en la infancia”, aclaró Chang, al tiempo que recordó que la cobertura actual en el país ronda el 98-99%, una cifra alentadora pero que no debe generar complacencia.

Uno de los mayores retrocesos, señaló, ocurrió durante la pandemia, cuando muchos menores dejaron de recibir sus vacunas a tiempo. “Perdimos frecuencia en la actualización de esquemas, y aunque ahora vamos recuperando el ritmo, es vital no bajar la guardia”, dijo.

Chang destacó que la poliomielitis se transmite principalmente por vía fecal-oral —a través de agua o alimentos contaminados— y también por gotas respiratorias. En uno de cada 200 casos en niños menores de cinco años, puede provocar parálisis irreversible, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Panamá fue pionero en la introducción de la vacuna inactivada contra la polio”, recordó la investigadora, y hoy el país mantiene un compromiso firme con la inmunización universal. No obstante, insistió en que la responsabilidad también recae en las familias: “Si tenemos el recurso, hay que utilizarlo. Cuidemos sobre todo a los más pequeños”.

