Inicia audiencia por el homicidio de dos hombres en Chiriquí

Chiriquí/Este martes 19 de agosto inició la audiencia por el doble homicidio que se registró en el sector El Valle, vía Zambrano, en el corregimiento de Las Lomas, distrito de David el 31 de marzo de 2022.

Se trata de seis personas imputadas por los delitos contra la vida y la integridad personal en la modalidad de homicidio, contra el patrimonio económico en la modalidad de robo agravado y contra la seguridad colectiva en la modalidad de asociación ilícita.

Los familiares exigen justicia y que sean sentenciados con todo el peso de la ley.

“Totalmente justicia. La justicia divina es la más importante; hoy se celebraba el cumpleaños de él y, bueno, estamos aquí”, dijo la señora Bersy Saldaña, familia de Jorge Quintero, una de las víctimas.

Los abogados defensores aseguran que no hay elementos suficientes para que se les pueda implicar en este caso.

Virgilio Daniel Morales, abogado de los acusados, dijo no “entender a la Fiscalía” porque ya existía otro presunto autor intelectual del hecho.

El crimen tuvo lugar el 31 de marzo de 2022 en el área de El Valle de Las Lomas, distrito de David, donde se encontró un vehículo con un abogado de 52 años sin signos vitales y otro ciudadano de 55 años con signos vitales, quien falleció horas después en el hospital, ambas víctimas con heridas de arma de fuego en su anatomía.

Información de Demetrio Ábrego

